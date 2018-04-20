28 Şubat hükümlülerine tutuklama yok

28 Şubat davasında hüküm giyen 21 sanığa yönelik tutuklama talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası verilen 21 sanık hakkındaki tutuklama talebi mahkemece reddedildi. 28 Şubat davasının bazı müdahillerinin, mahkumiyetine karar verilen 21 sanığın tutuklanması talebiyle davayı karara bağlayan mahkeme nezdinde yaptığı başvuru reddedildi. Davanın bazı müdahilleri, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe vererek mahkum edilen 21 sanığın tutuklanmasını talep etmişlerdi.

Mahkemenin kararında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK), "tutuklama kararı" başlıklı 101. maddesinde müdahiller, müştekiler ve avukatlarına, sanıkların tutuklanmasını talep etme hakkı verilmediği, bu hakka sahip olan cumhuriyet savcılığının da sanıkların tutuklanması talebinde bulunmadığı belirtildi. Kararda, sanıklar hakkında verilen adli kontrol kararının yeterli görüldüğü ifade edildi.

Öte yandan mahkeme, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Muhittin Erdal Şenel'in avukatlarının, müvekkillerine yönelik ayda bir defa karakola imza verme şartının kaldırılması talepleri de reddedildi.