23 Nisan'da koltuğuna kızını oturtan kaymakam, vali yardımcısı oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğa kızını oturtan Kaymakam, vali yardımcılığına atandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Kaymakam Muammer Köken'in koltuğuna, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsili olarak kızı 4'üncü sınıf öğrencisi Betül Köken oturdu. Kaymakam Köken, bugün Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Keskin Kaymakamı Muammer Köken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu temsili olarak Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan kızı Betül Köken'e bıraktı.

Betül Köken'in, temsili olarak babasının koltuğuna oturmasına ilişkin haber, Keskin Kaymakamlığı'nın internet sitesinde duyuruldu.

Ancak haberde Betül Köken'in, Kaymakam Köken'in kızı olduğu bilgisine yer verilmedi. Kaymakam Köken, koltuğunu temsili olarak kızına devretmesinden iki gün sonra, bugün Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevine getirildi. Köken’den boşalan kaymakamlık görevine ise Kırıkkale Vali Yardımcısı Osman Akbaş atandı.

Muammer Köken, "Hakkımızda hayırlısı, devletimiz bizi vali yardımcılığı görevine layık gördü. Şu an izindeyim, pazartesi günü yeni görev yerinde görevimize devam edeceğiz" dedi.