21 yıl önce dört kişiyi öldürüp kaçan köy korucusu yakalandı

Şanlıurfa'da 21 yıl önce köy koruculuğu yaparken dört kişiyi öldürüp kaçtıktan sonra gıyaben 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlü, Adana polisinin yaptığı çalışma sonucu çay içerken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Şubat 1997'de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Şekerli Mahallesi'nde köy koruculuğu yapan Mahmut Manul (63), uzun namlulu silahla dört kişiyi öldürüp kaçtı. Manul bu olaydan sonra bir türlü bulunamadı. Manul'un gıyabında yargılanmasına da başlanarak "tasarlayarak ve taammüden öldürme" suçlarından 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre polis, 1997 yılında Şanlıurfa'da dört kişiyi öldüren hükümlünün Adana'ya gelip gittiğini tespit etti. Hükümlünün, tarlalara tarım işçisi götürerek geçimini sağladığını, bunu da Mersin'in Tarsus ilçesinde yaptığını belirledi. Bu tespit üzerine hükümlü adım adım takip edildi. Tarım işçileri mola verdiği sırada çay içerlerken Mahmut Manul'u yakaladı.

Çay içerken koluna girip "polis" diyen polis memuruna, "Benim iki yıl hapis cezam var yatar çıkarım ne olacak. Ama bir daha Adana'ya gelmem, beni nereden buldunuz" dediği öğrenildi.

Emniyete getirilerek işlemleri tamamlanan hükümlü önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.