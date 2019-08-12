21 vakıf üniversitesine turizm yetkisi verildi: Hedef Medipol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık turizminde markalaşmak açıklamasının ardından 21 vakıf üniversitesine sağlık turizmi yetkisi verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık turizminde markalaşmak adına lansman yapılacağını duyurmasının ardından, 21 vakıf üniversitesine sağlık turizmi yetkisi verildiği ortaya çıktı. Koca’nın kurduğu Medipol Üniversitesi de yetki verilen 21 üniversite arasında yer aldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın hedef ülkelere ileri tanı merkezleri açmayı planlamasına karşı, “Sağlık hizmeti sunumu, ‘ileri tanı merkezleri’ odaklı planlanamaz. Son yayımlanan listede dünyada ilk 500 arasına tek bir üniversite bile girememişken kendi kendine böbürlenmenin bir anlamı yok” dedi.

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, Sağlık Bakanı Koca’nın sağlık turizminde özel sektörün payının yüzde 67 olduğunu, sağlık turizminde markalaşmak adına bir iki ay içinde büyük bir lansman yapılacağını duyurmasının ardından 21 vakıf üniversitesine sağlık turizmi yetki belgesi verildi. Vakıf üniversitelerinin içinde Koca’nın kurduğu Medipol Üniversitesi’nin de yer alması dikkat çekti.

YETKİ ALAN ÜNİVERSİTELER

Medipol Üniversitesi, Ankara TOBB ETÜ Hastanesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Antalya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana Başkent Üniversitesi Adana Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Konya Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul Başkent Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Okan Ünivesitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi.