CHP'li Veli Ağbaba'nın hazırladığı rapora göre 2019'un ilk 7 ayında 102'si çocuk en az 224 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın hazırladığı rapora göre 2019'un ilk 7 ayında 102'si çocuk en az 224 kişinin boğularak öldü. Özellikle denize yakın, su kaynaklarının yoğun olduğu, baraj göletleri, akarsular, nehirlerin bulunduğu illerde boğulma vakalarının özellikle yaz aylarında ciddi oranda yükseldiğini açıklayan Ağbaba, yüzme bilmeyen çocuklar için önlem alınması gerektiğini vurgladı.

Ağbaba, bu konuda daha önce vermiş olduğu kanun teklifini hatırlatarak acilen Meclis gündemine alınmasını, Meclis’in bu konuda alacağı tedbirlerle yurttaşların hayatının kurtulabileceğine değindi.

DAHA ÇOK DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE, SAATTE 40 KİŞİ BOĞULUYOR

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı Küresel Boğulma Raporu’na göre her yıl ortalama 360 bin kişi boğularak ölüyor. Bu rakam tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerinde, suda boğulma olayları, trafik ve ev kazalarından sonra en önemli üçüncü kazayla ölüm sebebi olarak belirlenmiş durumda. İstatistiklere göre dünyada saatte 40 kişi boğularak ölüyor.

Boğulmaların yüzde 90’dan fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor. Dünyada en fazla boğulma olayı yaşanan ülkeler Bangladeş, Kamboçya, Çin, Hindistan, Filipinler, Tayland ve Vietnam olarak tespit edildi. Öyle ki Bangladeş’te halen 1-4 yaşlarındaki çocuk ölümlerinin yüzde 43’ü boğulmadan kaynaklı.

HER YIL EN AZ 800 KİŞİ BOĞULUYOR

Türkiye’de son yıllarda artan boğulma vakaları ürkütücü boyutlara ulaştı. Türkiye’de trafik kazalarından sonra en fazla ölüm olayı boğulma vakalarında görülüyor. Basına yansıyan haberlere göre Türkiye’de her yıl yaklaşık 800 kişi boğulma sonucu hayatını kaybediyor.

TÜRKİYE’DEKİ BOĞULMALARIN YÜZDE 45’İNİ ÇOCUK ÖLÜMLERİ OLUŞTURUYOR

Dünyada en çok 1-4 yaş ve sonrasında 5-9 yaş arası çocuklar boğularak hayatını kaybediyor. Türkiye’de de 1-4 yaş arası çocukların boğulma oranı bir hayli yüksek görülüyor. 2019 yılının ilk yedi ayında basına yansıyan haberlere göre boğularak ölen 102 çocuğun 11’i dört, 7’si üç, 8’i iki ve 2’si bir yaşında olmak üzere 29’u 1-4 yaş aralığında. Bu yedi aylık dönemde boğulma kaynaklı 102 çocuk ölümü yaşandığı düşünüldüğünde ölen her 4 çocuktan 1’i 4 yaşından küçük.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) göre, boğulma vakaları sahil kentlerinden öte en çok iç bölgelerde görülüyor. En çok boğulma vakalarının göze çarptığı bölgelerin başında İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri geliyor.