2018'e böyle girdiler...

Adana'da evsizler yeni yılı Merkez Otogarı'nın bekleme salonunda yatarak karşıladı.

Adana'da sokakta yaşamlarını sürdüren evsizler, 2018 yılına Merkez Otogarı'nın bekleme salonunda yatarak girdi.

Bu kişilerden birisi de 57 yaşındaki Hikmet Yörük. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yörük, “Bu işsizlere sahip çıksınlar. Barınacak bir yer yapılsın. Otogarın tuvaleti 1,5 TL. Garibanlara yardım edilsin, belediye destek çıksın. Ben 2 aydan bu yana evim ve işim olmadığı için burada kalıyorum. İş arıyorum, bulamıyorum. Gece burada yatıyorum, gündüz iş arıyorum" dedi.

Yeni yıla otogarın bekleme salonunda girdiğinden dolayı mutsuz olduğunu belirten Yörük, “Yeni yılın herkese hayırlı ve uğurlu olmasını istiyorum. Kim huzurlu ve mutlu bir yuvası olsun istemez. Herkes ister” diye konuştu.