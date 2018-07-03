2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (YKS), geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı. Öğrenciler sınav sonuçlarını merak ederken ÖSYM'den önemli bir açıklama geldi. Öğrencilerin tercih edebileceği yükseköğretim programları ve kontenjanları içeren güncel bilgilerin yer aldığı kılavuz yayınlandı.

ÖSYM’den üniversite adaylarına önemli bir açıklama geldi.

2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet adresinden yayımlandı. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

2018 YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçen hafta sonu düzenlenen üniversite giriş sınavı YKS sorularını ve cevaplarını yayınladı. Hatırlanacağı üzere üniversite sınav sisteminde bu sene değişiklik yapılmıştı. Geçmiş yıllara nazaran fen bilimleri ve sosyal bilimler sınavları kolay bulunmuştu. Üniversite hayali kuranlar internet üzerinden ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş yaparak 2018 AYT, TYT, YDT sorularına ve cevaplarına bakmak, puanlarını tahmin etmek istiyor. YKS sonuçlarının ise 31 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

HAM PUAN NASIL HESAPLANIR?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur. TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.