2018 Kültür ve Turizm ödülleri Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Müzesi'ne verildi

2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı sarayındaki törenle sahiplerini verildi. Bakanlık Özel Ödülleri'ne 2018 yılında Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1979 yılından beri her yıl dağıtılan ve 2016 yılından itibaren de “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri” adıyla anılan ödüllerin bu yılki sahipleri belli oldu.

Bakanlık Özel Ödülleri'ne 2018 yılında Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ödül töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

İnsanlar ve devletler gelip geçmiştir ama kültür ve sanat değerleri kalıcı olmuştur. Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur. Bir milletin estetik zevki yoksa ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşmaları mümkün değildir.

Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa, ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur.

Bir milletin estetik zevki yoksa o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması mümkün değildir.

Kendi alanlarında kültür sanat hayatımıza katkı sağlamaya devam edeceklerine inandığım bu kurumların faaliyetlerine destek olan herkese teşekkür ediyorum.

JÜRİ KİMLERDEN OLUŞTU?

Bu yılki ödüllerin eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy başkanlığında, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Erol Parlak ve Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'den oluşan jüri tarafından belirlendiği ifade edildi.