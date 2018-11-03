200 yıllık tarihi yapıya PVC doğramadan eklenti yaptılar

Adapazarı'ndaki 200 yıllık tarihi caminin girişine PVC doğramadan eklenti yapıldı.

Sakarya Adapazarı'nda dört yıl önce restorasyonu tamamlanan tarihi Ağa Camii'nin girişine PVC doğramadan eklenti yapılması büyük tepki çekti.

Adapazarı merkezinde sadeliğiyle dikkat çeken 200 yıllık Ağa Camisi, 2014 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından restore edildi. 2014 Haziran'ında restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden ibadete açılan camiye yapılan eklentiler tepki çekti. Bahçesine bir imam odası inşa edilen camiye, ardından neon ışıklarla bir tabela yapıldı ve sonrasında şikayetler üzerine tabela kaldırıldı. Daha sonra giriş kapısındaki ahşap sundurmanın altına yapılan ilave giriş bölümü de Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararıyla kaldırıldı. Bir süre sonra ise caminin bahçesine tente gerildi, duvarlara, pencerelerine ve minaresine yeşil, sarı ve turuncu renkli parlak ışıklar takıldı.

'PVC DOĞRAMADAN GİRİŞ YAPILDI'

Kent sakinlerinin tepkisine rağmen cami yönetimi bu eklentileri kaldırmazken, son olarak da caminin giriş kapısındaki ahşap sundurmanın altına PVC diye bilinen plastik doğramadan eklenti yapıldı. Vatandaşlar, tarihi caminin dokusuna aykırı eklentilerin kaldırılması istedi.