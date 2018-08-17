20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihi belli oldu

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Ön başvurularının 19-23 Kasım tarihlerinde alınacağı duyurulan sözleşmeli öğretmen alımı, aralık ayının ikinci haftası sözlü mülakat aşamasıyla devam edecek. 20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjan dağılımları ise ilerleyen günlerde bakanlık tarafından yayımlanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek.

Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlikiçin ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.