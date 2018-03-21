20 aylık bebeğe istismarı bildirdi, işten kovuldu!

Balçiçek İlter'in Star TV'de yayımlanan programına katılan bir hasta bakıcı, çalıştığı hastanede ortaya çıkan bir istismar olayını bildirdiği için işten çıkarıldığını söyledi.

Star TV'de yayımlanan Balçiçek İlter'le Olay Yeri programında bir istismar olayı gündeme getirildi. 42 yaşındaki hasta bakıcı T.B., Bakırköy'de bulunan özel bir hastanede çalışırken, 2017 yılının yaz aylarında H.K. adlı bir bebeğin solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye ailesi tarafından getirildiğini iddia etti.

İddiaya göre bebek hastaneye gece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden 22.30'da getirildi. T.B. bebeğin bezini değiştirirken istismara uğradığını gördü. Doktorlar muayene sonrası H.K.'ye kronikleşmiş tecavüz vakası teşhisi koydu.

Hasta bakıcı T.B.'nin iddiasına göre istismar vakası özel hastane tarafından polise bildirilmedi. Hasta bakıcı daha sonra 155'i arayarak kendisi ihbarda bulundu. T.B.'nin iddiasına göre istismar vakasını ihbar ettiği için 10 aydır çalıştığı hastaneden mobbing uygulanarak işinden kovuldu.