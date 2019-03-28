193 yeni cezaevi yapılacak: Tutuklu sayısındaki öngörülemeyen artış nedeniyle...

Adalet Bakanlığı önümüzdeki beş yılda 193 yeni cezaevi yapımının planlandığını açıkladı.

Adelet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "hükümlü ve tutuklu sayısındaki öngörülemeyen artış" nedeniyle beş yıl içerisinde 193 yeni cezaevi yapımının planlandığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, Adalet Bakanlığı'na sorduğu "son beş yıl içerisinde kaç cezaevi projesinin yapımına başlandığı ve yeni yapılacak cezaevleri" sorusuna Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cevap verildi.

Yanıtta 17 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 389 ceza infaz kurumu bulunduğu ve bu kurumların toplam kapasitesinin 211 bin 838 kişi olduğu bildirildi.

Yazılı verilen yanıtta, "Hükümlü ve tutuklu sayısındaki öngörülemeyen artışın karşılanması amacıyla önümüzdeki beş yıl içinde 193 yeni ceza infaz kurumu yapımı planlanmış olup bunların 126 adedi inşaat aşamasında, 23 adedi ihale aşamasında, 35 adedi proje aşamasında, dokuz adedi planlama aşamasındadır" denildi.