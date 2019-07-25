19. Munzur Festivali başladı

19. Munzur Kültür ve Doğa Festivali, 'Dersim’e, inancına, diline, kültürüne sahip çık' çağrısıyla başladı. Dersim Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun açış konuşmasını yaptığı festival, yurttaşların coşkulu katılımıyla başladı. Maçoğlu, 'Doğayla insanın buluştuğu bir anlayışın savunucularıyız. Biz tüm insanların eşit olduğuna inanıyoruz. Tüm insanları ayrıştırmadan, yok saymadan bir arada yaşanabilirliği savunuyoruz. 19. Munzur Doğa Festivali’nin bundan sonra da devam edeceği inancı ve umuduyla hepinizi selamlıyorum' dedi.

19. Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Gola Çetu (‘Hızır’ın mekanı’ inanışıyla Aleviler tarafından kutsal kabul edilen parktır. Hızır Gölü Parkı, halk arasında Gola Çetu Parkı olarak bilinir) ziyaretinden sonra Seyit Rıza Meydanı’nda yurttaşların yoğun katılımıyla başladı.

MAÇOĞLU: BİZ TÜM İNSANLARIN EŞİT OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Festivale siyasi partiler, Alevi Dernekleri, Türkiye ve Avrupa'dan gelen çok sayıda yurrtaş katıldı. Açış konuşmasını yapan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da şunları söyledi: 2019 yılında yapılan görüşmeler sonrasında gerek STK’lar, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin çalışmasıyla bugün festivalin startını veriyoruz. Güneşe dönük yüzleri, aydınlığa bakışları ile festival Nupelda ve Ayaz’a atfedildi. Biz yaşamın kutsiyatını savunuyoruz. 1999’dan bu yana festivalde emeği geçen, bugün burada olamayan tüm dostlarımıza selam gönderiyoruz. Bize bıraktığınız bu bayrağı bizler ve çocuklarımız taşımaya devam edecek. Çünkü doğayla insanın buluştuğu bir anlayışın savunucularıyız. Biz tüm insanların eşit olduğuna inanıyoruz. Tüm insanları ayrıştırmadan, yok saymadan bir arada yaşanabilirliği savunuyoruz. 19. Munzur Doğa Festivali’nin bundan sonra da devam edeceği inancı ve umuduyla hepinizi selamlıyorum.