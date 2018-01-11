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176 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Şemdinli'de 176 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Perşembe, 11 Ocak 2018 15:56
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 176 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
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