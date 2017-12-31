17 yaşındaki Ayten Keklik boğularak öldürüldü!

Burdur'un Ağlasun ilçesinde üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Furkan K., 17 yaşındaki Ayten Keklik’i boğarak öldürdü.

Olay sabaha karşı Ağlasun merkez Sakarca Mahallesi'ndeki 4 katlı öğrenci apartının son katında meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Posta Hizmetleri Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Furkan K., Mersin’den gelen Havsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi Ayten Keklik’i bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldürdü.

Sesleri duyan aparttaki diğer öğrenciler durumu 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine aparta gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Ayten Keklik’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Furkan K.’nin ise bıçakla intihara kalkıştığı belirlendi. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne götürülen Furkan K. tedaviye alındı.