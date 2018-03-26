16 üye ve yöneticisi tutuklanan PSAKD: Yolumuzdan dönmeyiz

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Adana şubesi, Erzincan'da derneklerinin üye ve yöneticilerinin tutuklanmasını protesto ederek, "Günümüzün Hızır Paşalarına karşı yolumuzdan dönmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Adana şubesi, Erzincan'da derneklerinin üye ve yöneticilerinin tutuklanmasını protesto ederek, "Günümüzün Hızır Paşalarına karşı yolumuzdan dönmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre PSAKD Adana şubesi, Erzincan’da aralarında genel başkan Yardımcısı Erol Yeter’in de bulunduğu 16 PSAKD üye ve yöneticisinin tutuklanmasını protesto etti. Şube binasında düzenlenen toplantıya çok sayıda kurum temsilcisi katıldı. Toplantıda konuşan PSAKD Adana şube başkanı Şükrü Şahin, ekonomik ve siyasi olarak çıkmaza giren AKP'nin çareyi muhaliflere saldırmakta gördüğünü söyledi.

"ÇAĞIMIZIN HIZIR PAŞALARI"

Tutuklamalara gerekçe olarak gösterilen "Gizli tanık" ifadelerinin doğru olmadığını söyleyen Şahin, "Bunlar, yoktan suç yaratma uğraşı sonucunda icat edilen yalanlardır" diye belirtti.

Baş eğmeden yürüyüşlerine devam edeceklerini söyleyen Şahin, "Hızır paşanın zulmü pirimiz Pir Sultan’ı yolundan döndüremedi. Çağımızın Hızır Paşaları da biz Pir Sultan’ın yolundan yürüyenleri yollarından döndüremeyecektir. Nerede bir baskı, haksızlık varsa Pir Sultancılar orada haklının, mazlumun yanındadır. Çünkü yolumuz bize haksızlığın karşısında susmamayı emrediyor" diye ifade etti.

AKP'ye seslenen Şahin, "Bizi sınamayın, yine siz kaybedeceksiniz" dedi.