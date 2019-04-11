16 köpeği katleden üç kişi serbest: Gülümseyerek çıktılar...

Ankara'da 16 sokak köpeğini zehirleyerek katlettikleri öne sürülen üç şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent Mahallesinde yaşanan hayvan katliamıyla ilgili üç kişi gözaltına alınmıştı. Bugün tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Batıkent’te 16 köpeği zehirli et vererek katleden zanlılar olay yerinde yapılan incelemeler ve güvenlik kamerası görüntüleri aracılığıyla yakalanmıştı.

16 köpeğin zehirlenerek katledilmesi olayında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.