'15 Temmuz'da TBMM önündeydim demişti', gerçek ortaya çıktı

15 Temmuz'da “Meclis'e o bombalar yağarken oradaydık'' diyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin darbe girişiminin yaşandığı dakikalarda nerede olduğu ortaya çıktı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı bir etkinlikte, 15 Temmuz'da silahıyla Meclis kapısı önünde beklediğini söylemişti. Bakan Zeybekci'nin o gece otoparkta saklandığı görüntüler ortaya çıktı.

Denizli'de bir etkinlikte konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Meclis'e o bombalar yağarken oradaydık. Yanımda bir bakan kardeşimiz vardı ona ve arkadaşlarıma dedim ki 'canlı teslim olmayacağım.

Bu hainler buraya girerse, meclis salonuna girerlerse beni canlı almayacaklar' dedim. Ve o gün hazırlıklı da gitmiştik.

Yanımızda ruhsatlı silahımız da vardı üç tane de şarjör ile beraber. Bunları konuşmayacaktım ama ilk defa konuşuyorum, bilmesi lazım bu milletin” dedi.

CHP'li vekil Tuncay Özkan'ın paylaştığı görüntülerde Bakan Zeybekci'nin korumaları eşliğinde otoparka sığındığı görülüyor.