15 Temmuz'da Erdoğan'ı taşıyan helikopterin teknisyeni, işine iade edildi

‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla açığa alınan polis Tayyib Sina Doğan dün yayınlanan KHK ile işine iade edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesini darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde taşıyan helikopterin teknisyeni olan ve ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla açığa alınan polis Tayyib Sina Doğan, dün yayınlanan KHK ile işine iade edildi.

2014’te Cumhurbaşkanlığı helikopterinde göreve başlayan Doğan, 2 Kasım 2016’da çıkan KHK’yle meslekten ihraç edildi. Helikopterdeki üç kişilik mürettebat arasında bulunan polis memuru Tayyib Sina Doğan, telefonunda "ByLock" bulunduğu iddiasıyla 20 Kasım 2017’de tutuklandı. Doğan, 7 Aralık 2017’de tahliye edildi. Doğan, dün yayınlanan 697 sayılı KHK ile 1823 kamu görevlisi ile birlikte görevine iade edildi.

Hürriyet’e konuşan Doğan, “Sıkıntılı günlerden sonra sevinçten uyuyamadık. Dostlarımızın tebriklerini kabul ettik. Çok şükür. Adalet tecelli edecekti; sabırla bekledik. Şimdi de on gün içinde dönmeyi bekliyorum. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum” dedi.