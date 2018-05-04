15 Temmuz TRT ve Taksim Meydanı işgali davasında karar

TRT ve Taksim Meydanı’nın işgali davasında karar açıklandı. 31’i tutuklu 123 sanığın yargılandığı davada sanıklardan Hamza Mermer, Ramazan Argunşah, Duran Keskin, Ufuk Kenan Konuk, Erdoğan Çelik, Günay Kaya, Birhan Şahan, Mustafa Karademir, İsa Gözetici, Nurullah Yıldırım, Mustafa Kemal Kütahya, Emrah Altunkalem, Yavuz Sarıoğlu, Ali Kazanpınar, Asım Özdemir ve Nuh Çetiner’i “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Duruşmada Abdullah Badur, Ahmet Ergün, Aykut Keklik, Ener Bilecek, Eshed Öksün, Haşem Ülker, İbrahim Gör, Mehmet Uysal, Mücahit Özcan, Müjdat Bozkaya, Ömür Mazlum, Sinan Ertepe, Sinan Mişe, Yasin Mapavrelioğlu ve Yener Dertli’nin “anayasayı ihlal” suçundan müebbet hapsine karar verildi.
Sanıklar Erdoğan Çelik, Günay Kaya, Birhan Şahan, Mustafa Karademir, İsa Gözeteci ve Nurullah Yıldırım'ın; 39 kişiye yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 624’er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.
Mahkeme heyeti 52’si er olmak üzere 92 sanığın beraatine hükmetti.