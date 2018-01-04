'15 Temmuz kahramanı' ilan edilen yüzbaşı Burak Akın 'FETÖ'cü olduğunu orgeneral Yaşar Güler'e itiraf etmiş

15 Temmuz'da darbeci askerlerin ayağından vurduğu yüzbaşı Burak Akın'ın korumalığını yaptığı Orgeneral Yaşar Güler'e "FETÖ'cü" olduğunu itiraf ettiği açıklandı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeci askerlere direndiği için "kahraman" unvanı alan ancak geçtiğimiz günlerde "FETÖ'cüyüm" diyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın'ın korumalığını yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'e her şeyi itiraf ettiği ortaya çıktı. Yüzbaşı Akın'ın Orgeneral Güler'le 28 Aralık akşamı görüştüğü ve ağlayarak "FETÖ" ile ilişkisini anlattığı belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 22 Aralık’ta "FETÖ"nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında aralarında Düzce Alay Komutanı ve bazı illerin il komutan yardımcılarının da bulunduğu 16 muvazzaf asker gözaltına alındı. Savcılık, operasyonun hemen ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmaya ilişkin soruşturmanın startını verdi.

AĞLAYARAK ANLATTI

Kolluk kuvvetleri çalışmalarını sürdürürken şüpheli 120 kişinin arasında kendisinin de bulunduğunu gören Yüzbaşı Burak Aydın, 28 Aralık’ta KKK Orgeneral Yaşar Güler’in makam odasına giderek, “Ben FETÖ’cüyüm. Örgüt baskısından bıktım artık. Yaşamak istemiyorum” diyerek ağladı. Makam odasında gerçekleşen itiraf karşısında çok şaşıran Güler, KKK Hukuk Hizmetleri Başkanı Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu’na Akın’ın durumu hakkında talimat verdi. Yüzbaşıoğlu da, soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Odabaşı’na, Akın’ın yaptığı itirafları anlattı. Başsavcıvekili Odabaşı Akın hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Akın, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubesine götürülerek sorguya alındı. Sorgusu devam eden Akın’ın, kendisinin devre arkadaşı olan biri Genelkurmay diğeri Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli iki yüzbaşının adını vererek, bu kişilerin "FETÖ" ile irtibatlı olduğunu öne sürdü. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın derdest edilmesi ve Akın'ın vurulmasına ilişkin görüntüler 221 sanıklı Genelkurmay Çatı davasında yer almıştı.