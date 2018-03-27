14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 57 yaşındaki H.S. isimli şahıs, E.G. isimli bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Mart akşamında Tuna Mahallesi'ndeki vatandaşlar, cami yakınlarındaki boş alanda H.S isimli şahsı, E.G.'ye cinsel istismarda bulunurken yakaladı.

Çevredekiler tarafından çağrılan polisler, Hüseyin Sevim'i gözaltına aldı. İfadesi alınan E.G. ise H.S.'nin daha önce de para vererek kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. İstismar mağduru çocuğun okula gitmediği, zaman zaman H.S. ile atık malzeme topladığı öğrenildi. Mağdur çocuk koruma altına alınırken, istismar şüphelisi H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.