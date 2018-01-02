14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar sanığına 19 yıl 3 ay hapis

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna nitelikli cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuksuz yargılanan Bayram Taş (28) toplam 19 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Antalya'da 2013 yılında amcasının yanında kalırken, Kepez ilçesinde bir pide salonunda işçi olarak çalıştırılan 14 yaşındaki kız çocuğu, müşterilerden 'M.C.' olarak tanıdığı Bayram Taş'ın cinsel istismarına uğradı.

Suç duyurusunun ardından hazırlanan iddianamede, kız çocuğunun cinsel istismar nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu kaydedildi. İddianamede Bayram Taş hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açılması istendi.

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Savcı, 15 yaşından küçük olan çocuğun rızasından bahsedilemeyeceğini söyledi. Sanığın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti sanık Bayram Taş'a, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan, suçun zincirleme şekilde işlenmesi ve C.Ü.'nün ruh halinin bozulması nedeniyle 17 yıl hapis, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da, olay tarihinde C.Ü.'nün 18 yaşından küçük olması ve eylem cinsel amaçla gerçekleştirildiği için 2 yıl 3 ay hapis olmak üzere toplam 19 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanık hakkında hükmen tutuklama ve yakalama kararı verdi.