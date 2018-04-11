13 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline gözaltı

13 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Çanakkale'de "FETÖ soruşturması" kapsamında gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "FETÖ soruşturması" kapsamında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen biri binbaşı, 6’sı yüzbaşı, 2’si üsteğmen ve biri teğmen 20 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Firari durumdaki 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zanlılar, Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.