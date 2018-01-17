124 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

Hakkında 124 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İzmir'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelindeki uygulamada, Karşıyaka ilçesi Atatürk Bulvarı'nda şüpheli bir kişiyi durdurdu.

Polis, üzerinden kimlik kartı çıkmayan ve sahte olduğu tespit edilen sürücü belgesi gösteren zanlının parmak izini aldı.

Sorgulamada zanlının, hakkında 124 ayrı suçtan 18 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis ve 10 bin 240 lira para cezası bulunan D.K. (39) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen D.K., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.