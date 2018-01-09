12 yaşındaki Efe Çetiz, buz pateninde dünya rekoru kırdı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda, 12 yaşındaki Efe Çetiz altın madalya kazandı.

BELPA Buz Pateni Sarayı'nda iki gün süren Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda, 12 yaşındaki Efe Çetiz dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Minik erkekler kategorisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor adına yarışan 12 yaşındaki Efe Çetiz, yarışmada 12 yaş ve altı kategorisinin teknik kısmında 23,03 puanla zirveye çıktı.

Çetiz'in bu derecesiyle Çek bir sporcuya ait rekoru geride bıraktığı belirtilerek, rekor puanının Uluslararası Buz Pateni Birliği'nce de tescil edildiği aktarıldı.

Çetiz'in yarışmalarda şimdiye kadar topladığı 29 madalyadan 25'inin altın olduğu ifade edildi.

Efe Çetiz, 26 yıldır düzenlenen yarışma sonrasında "Altın Kitap"a giren ilk ve tek Türk patenci ünvanının sahibi olmayı başardı.