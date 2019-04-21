12 milyon BES’li zararda

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 12 milyon katılımcıya ve 94 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşan Bireysel Emeklilik Sisteminin yurttaşı zarar uğrattığını söyledi ve zorunlu hale getirilen BES ile ilgili TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

Bireysel emeklilik sisteminin yurttaşları zarara uğrattığını açıklayan CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, “Katılımcı 100 lira kendi hesabına yatırıyor, devlet de yatırılan bedelin yüzde 25'ini katılımcının emekliliğinde vermek üzere ayrı bir fona yatırıp değerlendiriyor. Bu fon kurulduğu andan itibaren zarar ediyor'' dedi.

YANLIŞ DEĞERLENDİRİLDİ

Sözcü'den Başar Kaya'nın haberine göre, Yılmazkaya şunları söyledi: ‘'Günümüzde en sıradan yatırım enstrümanı olan döviz, altın gibi araçlar bile yılda yüzde 25 kâr sağlarken, devletimiz bu fonu zarara geçirmeyi başardı. Katılımcıların her ay yatırdıkları prim ödemelerinin yanlış fonlarda değerlendirilmesi sonucu BES hesaplarında karşılaştıkları eksi bakiye ile emeklilik süreleri dolana kadar yaptıkları onca birikim kuşa dönmüş olacak.”

ÇÖZÜM NE?

Katılımcının yüzde 98'inden fazlasının fon seçimi noktasında ve sistemin karmaşıklığından ötürü hiç işlem yapamadığına dikkat çeken CHP'li vekil Yılmazkaya, danası katılımcının sisteme yasal süresinde bir kere dahi giremediğini öne sürdü. Yılmazkaya şunları söyledi: “Bu konuda adım da atılmıyor. Herkesin katılımcısı olduğu şirket üzerinden fonlarının profesyoneller tarafından ortak bir şekilde yönetilmesi, sitemdeki vatandaşın zarar etmesini önleyeceği gibi daha fazla kazanmasını sağlayacaktır. TL üzerinden birikim sağlanan bu sitemde biriken paranın yüksek enflasyon ve Türk Lirasının Dolar karşısında büyük oranda değer kaybetmesi sistemin cazibesini kaybetmesine sebep olmaktadır. Bu sistemin vatandaşın lehine daha verimli bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.''