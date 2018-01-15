12 il, büyükşehir olacak

500 bin nüfusunu aşan 12 il büyükşehir statüsüne geçecek. Nüfus kriteri 300 bine düşürülürse bu sayı 58'e kadar çıkabilecek.

AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın üzerinde çalıştığı büyükşehir düzenlemesi önceki hafta Başbakan Binali Yıldırım'a sunuldu.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, nüfusu 750 bin kişinin üzerinde olan 30 kent büyükşehir statüsü alacak. AKP'nin üzerinde durduğu birinci formüle göre büyükşehir statüsü için 500 bin kişilik nüfus kriteri esas alınacak. Bu durumda 2016 yılı sonu itibarıyla bu kriteri geçen Afyonkarahisar, Sivas, Adıyaman, Tokat, Zonguldak, Elazığ, Batman, Kütahya, Ağrı, Çorum, Osmaniye ve Çanakkale büyükşehir olacak.

Diğer tartışılan bir seçenek ise büyükşehir statüsü için alt sınırın 300 bin nüfus olması yönünde. Binali Yıldırım'ın sıcak bakmadığı düzenleme kabul görürse büyükşehir sayısı 58'e çıkacak. Kentler için 300 bin nüfusu baz alınırsa büyükşehir statüsüne geçecek iller arasına Şırnak, Giresun, Isparta, Yozgat, Muş, Edirne, Aksaray, Kastamonu, Düzce, Uşak, Kırklareli, Niğde, Bitlis, Rize, Amasya, Siirt eklenmiş olacak.

BOLU, 14 KİŞİYLE LİSTE DIŞI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Bolu sadece 14 kişi ile düzenlemeden yararlanamayacak. Bolu'nun nüfusu 2016'da yapılan nüfus sayımına göre 299 bin 896 olarak hesaplanmıştı. Ayrıca, Büyükşehir statüsü elde edecek illerdeki tüm köyler tarih olacak. Köyler yeni dönemde mahalleye dönüşecek. Köylerde yaşayan vatandaşlar ise 2019'daki belediye seçimlerinde büyükşehir adayına oy verecek. Düzenlemenin 2019'da uygulanabilmesi için 30 Mart'tan önce Meclis'ten geçmesi gerekiyor.