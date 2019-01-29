10YearsChallenge'ın kadınları soL'a konuştu...

Sosyal medyada süren #10YearsChallenge kampanyası, ülkemizde başını açan kadınların görünür hale geldiği bir olay oldu. İnsanların 10 yılda yaşadığı değişimi paylaştığı kampanyada başını açan kadınlar eski (kapalı) ve yeni (açık) fotoğraflarını paylaştı. Beklenenin ötesinde bir hareketlilik yaratan bu paylaşımlar beklenen şekilde hızlıca siyasallaştı ve kamplaşmalara neden oldu.





Sosyal medyada #10YearsChallenge etiketiyle paylaşım yapan kadınlar, aslında olduklarından farklı tartışmaların konusu haline geldi. Bunun bir proje olduğu, bir sosyal medya manipülasyonu olduğu analizleri gırla giderken başını açan kadınlar hedef haline geldi.

Çok fazla olumsuz yorum aldılar. Suçlamalar, yaftalar, hakaretler... Ama bir o kadar da destek mesajı aldılar. Onları en çok etkileyense başını açmak isteyen kadınlardan, genç kızlardan gelen mesajlar oldu. Paylaşımlarını yaparken fark etmedikleri bir rol üstlendiler ve bu rolü de görünür hale getirmek istediler.

Şimdi açılmak isteyen kadınları cesaretlendirmek için kendi hikayelerini anlatıyorlar.

"Evet kolay değil ama geçiyor, yeter ki cesur olun, kararlı durun" diyorlar.

Kampanyaya katılan kadınlar, başını açmak isteyen ama alacağı tepkilerden çekinen kadınlara yalnız olmadıklarını göstermiş oldu.

DİN İSTİSMARI NEREYE KADAR?

Tüm tartışmalar, etkileşim ve hareketlilik bir yana Türkiye kapitalizmi gerici/baskıcı iktidarlarla yola devam etme konusunda bir sınıra geldi. Kadınları kapanmaya zorlayan, bir dizi baskıyla kapalılığa hapseden ve din istismarının tavan yaptığı bir dönemin sorumlusu bugünkü iktidar bu sınırda kadınlarla karşı karşıya. Burada bir mücadele cephesi var ve kadınlar bu mücadelede geri basacak gibi durmuyor.

#10YearsChallenge bir sosyal medya kampanyası, ama başını açan kadınlar gerçek. Onlar kadın cinayetlerinin, istismar ve tacizin, çocukluğu ve gençliğini baskı altında geçirmenin, kısacası kıstırılmış yaşamların karşıtı. Kıstırılmış yaşamları dayatarak yönetenlerin yeni kabusu.