1071 imzalı bildiride sahte imza krizi: 1069'a düştü

AYM’nin barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili kararının ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bir açıklama yayımlamış, ‘Barış Bildirisi Adlı Sözde Manifesto Üzerine‘ başlıklı açıklamada imzacı akademisyenler hedef alınıp AYM’nin kararı eleştirilirken, dört üniversiteden '1071 akademisyen' de Barış Akademisyenleri’ne karşı imza toplamıştı. İmzacılar arasında yer alan Dr. Şerif Eskin ve Prof. Dr. Ercan Eyüboğlu onayları olmadan imzalarının kullanıldığını açıkladı. Böylece Selçukluların Anadolu'ya girişine atfen belirlenen 1071 sayısı 1069'a düşmüş oldu.

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenlere karşı 1071 imzayla yayımlanan bildiride sahte imza krizi yaşanıyor.

“Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz” başlıklı bildiride imzacılar arasında yer alan Dr. Şerif Eskin ve Prof. Dr. Ercan Eyüboğlu onayları olmadan imzalarının kullanıldığını açıkladı.

Böylece Selçukluların Anadolu'ya girişine atfen belirlenen 1071 sayısı 1069'a düşmüş oldu.

ESKİN: NASIL OLMADAN BANA SORMADAN İMZAM KULLANILIYOR?

1071 akademisyen arasında imzası yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden akademisyen Dr. Şerif Eskin isminin kendisinin onayı olmadan kullanıldığını açıkladı:

Bugün yayınlanan bir bildiride imza verenler arasında benim adım da var. Fakat ne böyle bir bildirinin hazırlandığından haberim var, ne kimse bana imza atıp atmayacağımı sordu, ne de kimseye imza verdim. Onayım olmadan ismim/imzam kullanılmış. Ayıptır. Sayısız yerde yayınlanmış imza listesi. Hangi bir yerde düzelttireyim şimdi? Nasıl oluyor da bana sormadan imzam kullanılıyor yahu? Bu bildiriyi hazırlayıp rızam ve haberim dışında ismimi kullananlar her kimse ya bu hatayı düzeltsinler ya da hukuki haklarımı kullanacağımı beyan ediyorum.

EYÜBOĞLU: BİR KETEMPEREYE GETİRİLMİŞTİ Kİ, DÜŞMAN BAŞINA

Aydın Üniversitesinden Prof. Dr. Ercan Eyüboğlu da Facebook'tan kendisine sorulan soruya şu yanıtı vererek adının izni olmadan bildiride kullanıldığını duyurdu:

Merhaba arkadaşlar, hayır, o ben olabilir miyim sizce? Bir ketempereye getirilmişti ki, düşman başına! Üniversitemiz "AYM" terörü meşrulaştıramaz" diye bir bildiri gönderdi, imzalamak isteyen tıklayın butonuyla. Ve bu sabah, ne göreyim, 1071 imzacı arasında ben de görünüyorum. İsyan, infial, öfke. Benim böyle bir metni imzalamış olacabileceğimi düşünen dostlarıma kocaman bir yuh ve teessüf! Şimdi Rektörlüğe düzeltme talebimle bir dilekçe yazıyorum, gelişmeleri bildirmek üzere... Acaba, olabilir mi... Sakın, siz de duyurun, paylaşın lütfen, ve sen, Sevgili Hakan, Füsun hocaya sevgilerimle geçmiş olsun dileklerimi iletiver. Selamlar, sevgiler

Mülkiye Haber'den Nurettin Öztatar'a konuşan Prof. Dr. Ercan Eyüboğlu, “Ben o bildiriye en son imza atacak bir adamım. Bir şeyler olmuş. Burası vakıf üniversitesi. Rektör hanımdan randevu istedim, görüşme talebinde bulundum. Gidip ben imzalamadım diyeceğim. Başka bir şey söylemem imkansız” dedi. Eyüboğlu, kendisini de bir dönem Galatasaray Üniversitesi’nde olduğunu hatırlatarak, “Füsun Hocayı tahliye olduğu zaman aramıştım, ancak görüşememiştim” dedi.