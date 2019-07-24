10 yıl önce kaybolan işçinin cesedi çalıştığı süpermarkette bulundu

ABD'nin Iowa eyaletinde, üç yıl önce kapanan bir süpermarket binasında yapılan çalışmalar sırasında bulunan cesedin 10 yıl önce kaybolan işçiye ait olduğu açıklandı. İşçinin soğutucunun arkasına düşerek duvar arasında sıkıştığı ve burada yaşamını yitirdiği, 10 yıl boyunca da bulunamadığı tahmin ediliyor

ABD'nin Iowa eyaletinde bulunan Council Bluffs adındaki bir şehirde, üç yıl önce kapanan bir süpermarket binasında yapılan çalışmalar sırasında bulunan bir cesedin 10 yıl önce kaybolan bir çalışana ait olduğu açıklandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Ocak ayında işçiler, artık çalışmayan süpermarketin raflarını ve soğutucularını boşaltırken bir ceset bulmuştu.

Ancak cesedin kimliği, yaşı ve cinsiyeti o sırada tespit edilememişti; aylar süren soruşturma ile cesede uygulanan otopsi ve DNA testi sonucunda cesedin 10 yıl önce kaybolan Larry Ely Murillo-Moncada adındaki çalışana ait olduğu ortaya çıktı.

Murillo-Moncada'nın süpermarketteki soğutucuların üzerine çıktığını, ancak oradan soğutucunun arkasına kazara düşerek yaklaşık yarım metre olan soğutucu ve duvar arasına sıkıştığı düşünülüyor.