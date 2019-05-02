10 yaşındaki çocuğa cinsel istismara ceza yok!

Antalya’da 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hapis cezası istemi ile yargılanan apartman görevlisi hakkında beraat kararı verildi.

Antalya’da 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan apartman görevlisi hakkında beraat kararı verildi.

Davanın karar duruşmasında sanık avukatının, mağdur çocuğun "akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti" için rapor alınması talebi mahkeme heyetince reddedildi.

Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen duruşma savcısı, sanığın “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

Karar öncesi söz verilen sanık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beraatine hükmetti.

Karar sonrası adliye önünde bir araya gelen kadın ve çocuk istismarıyla mücadele derneklerinin üyeleri, mahkeme kararını protesto etti.