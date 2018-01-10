'10 Ocak 2018 unutulmayacak'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün Saray'da yapacağı görüşme öncesi CHP'den tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladıktan sonra 'patron çıldırdı' diye eleştirdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin yanıtını değerlendirdi.

Özel, "Yaptığın iş bu, kapattı gidiyor. Sen kapıya 'kapatıyoruz', 'maliyetine satışlar', 'bu parti bitti' diye söylersen öbürü de 'kelepir parti buldum, almaya gidiyorum' diye koşturur. Fiili duruma bir hukuk kazandıralım diyorlardı ya, yarın kapatılan partinin anahtarlarını teslim etmeye gidiyorlar. Tarih, 8 Ocak-10 Ocak 2018'i de unutulmayacak günler olarak yazacak. Bir partinin kendini tasfiye sürecini alması ve ertesi gün yapılan çağrıdan sonra anahtarları teslim için saraya çıkması" ifadelerini kullandı.