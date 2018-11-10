10 Kasım töreninde saygı duruşu sırasında sela okundu: Soruşturma başlatıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 10 Kasım töreninde saat dokuzu beş geçe sirenlerin çalmaya başladığı sırada Sahil Camisi'nden sela okunmaya başlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ün anma töreni sırasında saat tam dokuzu beş geçe sirenlerin çalmaya başladığı anda sela okunmaya başlandı. Tören alanına yakın Sahil Camisi'nden yükselen sela sesi, törene katılanları şaşırttı. Vatandaşlar, durumun provokasyon olduğu söyleyerek tepki gösterdi.

Vatandaşların şikayeti üzerine savcılık harekete geçti. Cami imamının ifadesi alındı. İmam ifadesinde dalgınlıkla sela okuduğunu söyledi.

CHP İlçe Başkanı Murat İnanlı, pazartesi günü ilçe müftülüğünün de imam hakkında idari soruşturma başlatacağını söyledi.

İnanlı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bugün 10 Kasım saat tam 09.05’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün Anma Töreni sırasında sirenler çalmaya ve saygı duruşu başladığı anda Sahil camimizden bir vatandaşımızın cenaze anonsu yapıldı. Bu konuda bir art niyet aramamakla birlikte günün ve saatin hassasiyetini gözönünde bulundurduğumuzdan mesele gereken mercilere iletildi. Söz konusu cami sorumlusu hakkında soruşturma başlatılacağı bildirildi."