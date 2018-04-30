'1 Mayıs'a katılmak için sebebimiz çok'

OHAL'le birlikte öğrenci etkinliklerinin bitirilme noktasına geldiği üniversitelerdeki durumu, 'üniversiteme dokunma' protestolarını ve yaklaşan 1 Mayıs'ı İstanbul, Boğaziçi, Hacettepe ve Gazi üniversitelerinden gençlere sorduk.

Türkiye'de son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AKP hükümetinin ilan ettiği Olağanüstü Hal, belki de en fazla üniversitelerde hissediliyor. OHAL uygulamalarının darbe girişiminin çok öncesinde yürürlüğe konduğu üniversitelerde öğrenci etkinlikleri yasaklanıyor, kulüpler kapatılıyor, kampüslerdeki polis denetimi normalleştirilmeye çalışılıyor.

Öte yandan, hükümeti destekleyen siyasi parti ve derneklerin bütün faaliyetlerine yer tesis edilirken, bu grupların öğrenci etkinliklerini basmasına, akademisyenleri tehdit etmesine, hatta üniversiteye hizmet satan taşeron şirketlerle mafyatik ilişkiler kurmasına göz yumuluyor.

1 MAYIS'TA ALANDA OLACAKLAR

Hükümet baskısının adeta nefes alınamaz hale getirdiği üniversiteler, son haftalarda bazı üniversitelerin bölünmesini öngören yasa tasarısına karşı başlayan protestolarla hareketlenmiş gözüküyor.

Bölünmeye karşı yapılan eylemleri, öğrenciler üzerindeki baskıyı, yaklaşan 1 Mayıs mitingini üniversiteli gençlere sorduk. soL'un sorularını yanıtlayan İstanbul, Boğaziçi, Gazi ve Hacettepe üniversitelerinden Neslihan, Cihan, Esra ve İpek "1 Mayıs'ta alanlarda olacağız" dedi.

ÜNİVERSİTELİLER DERTLİ

Üniversitelerdeki genel durumu konuşmadan önce, öğrencilerin durumuna ilişkin bir soruyla başlayalım. Okuduğunuz üniversitelerde öğrenciler yaşamlarından memnunlar mı? Üniversite yaşamınız nasıl gidiyor?

Cihan (Boğaziçi Üniversitesi): Merhaba, ben Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyorum. Yurtta kalıyorum. Boğaziçi dışardan bakılınca diğer üniversitelere göre öğrencilerinin sorunlarının daha az olduğu bir okulmuş gibi görülebilir ama içeriden biri olarak bilinenin aksine durumun diğer üniversitelerden farklı olmadığını söyleyebilirim. Öğrencilerin yurt, burs, geçim sıkıntısı, yemekhane gibi günlük sıkıntılarının yanında bir de iktidarın siyasi baskısının giderek artmasıyla öğrencilerin yaşam alanı iyice daraltılmış durumda. Bilimsel, sanatsal etkinlikler anlamında üniversiteler çok zayıf yerler haline geldi, getirildi. Birkaç yıl önce dahi bu kadar değilmiş.

İpek (Hacettepe Üniversitesi): Üniversitelerin birer kamusal alan olmaktan uzaklaşarak adeta ticarethaneye çevrilmek istendiği bir dönemdeyiz. Bunun en fazla hissedildiği üniversitelerden biri de ne yazık ki Hacettepe Üniversitesi. Burada her yıl yoğun zamlara ve bir türlü öğrenci lehine düzenlenmeyen kampüse ulaşım konusuna tanık oluyoruz. Üniversitemiz, bir de yönetimin adeta görmezden geldiği çetelerin; bilimsel, sanatsal faaliyetlere saldırıları ile gündeme geliyor. Öğrenciler durumdan oldukça rahatsız ve sadece rahatsız olmakla kalmıyorlar artık ellerini taşın altına sokma gayretleri ve iradelerine de tanık olmaya başlıyoruz. Bu beni sevindiriyor.

'DOĞRU TARAFTAYSANIZ ÖZGÜRLÜK VAR'

Üniversitelerinizde öğrenci etkinlikleri rahatça gerçekleştirilebiliyor mu? Özgür bir ortam var diyebilir misiniz?

Cihan: Tabii ki... Eğer doğru tarafta duruyorsanız. Okula şeriatçı birini davet edip, "Cihat" etkinliği yapabilecek kadar özgürsünüz! Ama memleket sohbetleri düzenlemek isterseniz, kusura bakmayın sınıf veremiyoruz.

Neslihan (İstanbul Üniversitesi): Üniversitemizde öğrencilerin kulüp açmaları bile kısıtlanmış durumda,öğrenciler kulüp açmak istediklerinde varolan kulüplere üye olun gibi bir cevap ile karşılaşıyoruz. Zaten varolan kulüplerin de seslerini duyurmaları,etkinliklerini gerçekleştirebilmeleri için olanaklar sağlanmıyor. Özgür bir ortamdan kesinlikle bahsedemiyoruz. Ama tabi öğrenci bile diyemeyeceğimiz çetelerin kulüp açmalarına izin veriliyor,etkinlikler için olanaklar seferber ediliyor.

İpek: Kesinlikle yok. Bunun en yakın örneği geçtiğimiz hafta aynı gün içinde yaşanan saldırılar. Salon almak ve etkinlik adını kabul ettirmek bile oldukça zor.

'ZORBALIK DESTEK GÖRÜYOR'

"Karşıt görüşlü" öğrenci grupları arasında kavgalar OHAL öncesine kıyasla azalmış gözüküyor... Bu üniversitelerde siyasi baskının ortadan kalktığı, daha güzel ve özgürlükçü bir atmosfer olduğu anlamına gelmiyor mu?

İpek: Kesinlikle hayır, özgürlükçü bir atmosfer falan yok. OHAL ile birlikte bazı güruhların okulu kendi at koşturabilecekleri bir alan gibi görmesi,tehdit ve şiddetle insanları korkutarak kısıtlamaya çalışmaları ve üniversite idaresi tarafından bu zorbalığın desteklenmesi durumu var.

Esra (Gazi Üniversitesi): Şunu eklemek istiyorum: Okulda karşıt görüşlü öğrenciler karşı karşıya gelemiyor bile. En ufak gerilimde iktidar yanlısı öğrenciler özel güvenlikle el sıkışıyor, polis tarafından korunuyor. Sol görüşlü öğrenciler ise hem saldırıya uğruyor hem gözaltına alınıyor hem de disiplin cezalarının muhatabı oluyor.

Neslihan: Karşıt görüşlü öğrenciler meselesine de netlik kazandırmak lazım. Bir yanda emperyalizme karşı mücadele eden öğrencilere saldıranlar, bilim düşmanlığı yapan polis destekli çeteler bir yanda üniversiteleri sosyal ve düşünsel anlamda zenginleştirmek isteyen öğrenciler var.

'HAKLARIMIZ OHAL BAHANESİYLE KISITLANIYOR'

AKP'liler OHAL'i sadece teknik bir gereklilik gibi duyurmuşlardı. Sözde yurttaşlar günlük yaşamlarında OHAL'i hissetmeyeceklerdi. Üniversiteli gençler hissediyorlar mı OHAL'i?

Esra: Hem de nasıl... Akademisyenler derslerde diken üzerindeler, öğrencilerden gelen sorulara tedirgin bir şekilde yanıt veriyorlar. OHAL sürecinde meslektaşlarının hukuksuzca meslekten ihraç edildiğini gördüklerinde bu tavır kendiliğinden gelişiyor sanırım. Okul bahçesinde enstrüman çalmanız bile sorun. Öğrencilerin ders geçme sisteminin değiştirilmesine dahi ses çıkartması engelleniyor.

İpek: Kulüp etkinliği yapalım diyoruz, "OHAL var, olmaz"; bahar şenliği düzenlenecek "OHAL", kantinde çay içip ülke gündemini tartışacağız "OHAL"... Hakkımız olan şeyleri bize yasaklıyorlar ve bunun sebebi olarak da OHAL’i gösteriyorlar.Günlük yaşamın pek çok noktasında OHAL ile normalleştirmeye çalışılan şeyler var ve bunlar da biz gençleri, doğrudan ya da dolaylı, elbette etkiliyor.

'EYLEMLER DEVAM ETMELİ'

Bazı üniversitelerin bölünerek, bu üniversitelerden ayrılan fakültelerle yeni üniversiteler kurulmasını getiren yasa tasarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce neden böyle bir yasa tasarısı geçirmek istiyorlar ve öğrencilerin tavrının ne olması lazım?

Neslihan: Herhangi bir açıklama dahi yapmadan bir yasa tasarısı geçirmeye çalışıyorlar.Bu yasa tasarısını neden geçirmek istedikleri çok açık. Onlar için öğrencilerin ne istediğinin, öğrencilerin ve akademisyenlerin çalıştığı, eğitim gördüğü koşulların bir önemi yok. Onlar için üniversitelerin bölünmesi, yeni kantin ihaleleri, ranta açılacak yeni yerleşim yerleri demek. Öğrenciler bu yasa tasarısına kesinlikle sessiz kalmamalı, zaten tasarı oldukça tepki çekti. Bir haftadır üniversitemde eylemler sürüyor. Bunun devam etmesi gerekiyor.

Esra: Gazi Üniversitesi bu yasa tasarısından etkilenecek üniversitelerden biri. Öğrenciler de akademisyenler de neden yapılmak istendiğini bilmiyor. Okulda ki emekçilerin hepsi taşeron işçi, muhtemelen onlarda işsiz kalacaklar. Öğrenciler iktidarın yıllardır yaptığı dayatmalardan, okuldaki faşist baskıdan yılmış durumdalar. Buna tepkilerini yaptıkları eylemler ile sürdürmeliler.

'FAŞİST GRUPLAR MARJİNAL'

Bu konuda da "karşıt görüşlü" gruplar arasında bir ayrışma yaşanıyor mu? Yani mesela, AKP'li ve MHP'li öğrenciler "hükümeti bu konuda da destekliyoruz" diyorlar mı?

Neslihan: AKP'lilerden bir ses çıkmıyor. Anladığım kadarıyla sessizce bekliyorlar. Kendine "ülkücü" diyen grup ise sözde yasa tasarısına karşı imza topluyor ancak düzenlenen forumları ve protesto eylemlerini engellemeye çalışıyorlar. Yasa tasarısına karşı yaptıkları açıklamada şöyle bir ifade geçiyordu: Bu yasa tasarısı sol faşizmin yükselmesine neden oluyor, yapmayın. Dertleri bu ve ne yapacaklarını bilemiyorlar. OHAL koşullarında istedikleri etkinliği polis korumasıyla üniversitede yapıyorlar, solcular ise sürekli engelleniyor, gözaltına alınıyor.

Bu durum aşırı özgüvenle hareket etmelerine, kendilerini üniversitenin gerçek sahibi gibi görmelerine yol açıyor. Yasa tasarısıyla birlikte artık insanların sabrı taştı ve eyleme geçtiler. Faşistler ise kendilerini takan olmadığını, istenmediklerini, üniversitede son derece marjinal bir grup olduklarını bu süreçte acı bir şekilde tecrübe ettiler. Şimdi eylemlere katılan, tepki gösteren öğrencileri tehdit ediyorlar. Geçenlerde bir öğrenciye saldırdılar. Açıkçası topladıkları imzaların da imza veren öğrencileri ihbar etmek için olduğu yönünde bir şüphe var çünkü partilerinin milletvekilleri komisyonda yasa tasarısından yana tutum aldılar.

Esra: Okulda net bir tavırları yok, "evet, bölünsün" diyemezler. "Biz bu eylemlere karşı baskı kurmuyoruz" diyorlar, lütfeder gibi. Eş zamanlı olarak eylemi düzenleyen arkadaşlarımız alçakça tehdit ediliyor. "Hükümeti bu konuda destekliyoruz" demeleri öğrenciler ve akademisyenlerin gözünde meşru değil, haliyle diyemiyorlar. Onun yerine eylemleri örgütleyen, öne çıkan bazı öğrencileri tehdit ediyor, "Gazi’nin tapusu ülkücülerindir" açıklamaları yapmayı, bellerinde silahla gezmeyi tercih ediyorlar.

'SINIFIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ'

1 Mayıs işçi bayramına katılmayı düşünüyor musunuz? Üniversiteli katılımının nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? Yoğun bir katılım olacak mı üniversitelerden?

Cihan: Günümüz kapitalizm koşullarında işçi ile öğrenci ayrımı gittikçe görünmez hale geliyor. Geleceğin işçi sınıfı adayları olan öğrencilerin büyük bir kısmı zaten işçileşmiş durumda. Bir çok öğrenci okurken bir yandan da geçim derdinden ucuz iş gücü olarak çalışmak zorunda kalıyor. Durum buyken 1 Mayıs'a üniversitelilerin katılımının yüksek olacağını düşünüyorum. Ben de 1 Mayıs'ta sınıfımın yanında olacağım.

İpek: Elbette katılacağım. Üniversiteliler işçi sınıfının yanında saf tutmalıdırlar. Bu 1 Mayıs, AKP iktidarına sözümüzü yüksek sesle haykırabilmek için elimizde büyük bir fırsat ve Ankara'da Tandoğan Meydanı bunun yeri olacak.

Neslihan: AKP'li yıllarda yapılan özelleştirmeler, işçi ölümleri, üniversiteye yönelik saldırılar, yaklaşan ve hiçbir meşruluğu bulunmayan seçimler bu 1 Mayıs'a çok daha güçlü bir şekilde katılmamızı gerektiriyor.1 Mayıs bugün bir bayram olarak kutlanmaktan öte işçi sınıfının mücadele ve dayanışma günüdür. Biz üniversite öğrencileri için de bu anlama geliyor. Gençlerin 1 Mayıs'a katılmak için çok sebebi var bu ülkede. Bahsettiğimiz olumsuzluklardan rahatsızlık duyan herkes, bu olumsuzlukların kaynağı olan sömürü düzenine karşı TKP’yle 1 Mayıs’a katılmalı.