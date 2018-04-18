1 Mayıs bildirisi dağıtan 10 kişi tutuklandı

İstanbul Kadıköy’de 1 Mayıs bildirisi dağıtırken gözaltına alınan ESP ve SGDF üyesi 22 kişiden 10’u tutuklandı. Geriye kalanlar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

13 Nisan günü İstanbul Kadıköy’de 1 Mayıs bildirisi dağıtan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyeleri gözaltına alınmıştı. Dün savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye tutuklanma talebiyle sevk edilen 22 kişiden 10’u tutuklandı.

ETHA’da yer alan habere göre tutuklananların isimleri şöyle: ESP MYK üyesi Şahin Tümüklü, ESP PM üyeleri Ali Aykul, Serkan Zorlu, Deniz Çokgül, Ali Karaçay ve Hüseyin İldan, HDK İstanbul il eş sözcüsü Gülçin Aykul, HDP İstanbul İl Yöneticisi İlkay Oflaz, SGDF MYK üyesi Özge Doğan ile SGDF üyesi Samet Koç.

Geriye kalan 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.