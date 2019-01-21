Ziraat Bankası'ndan 'Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözlerine açıklama

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Nihat Özdemir'e söylediği 'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözlerine ilişkin bankadan açıklama geldi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Nihat Özdemir'e söylediği "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" sözlerine ilişkin açıklama geldi.

"Genel Müdürümüzün güzide bir futbol takımımızla ilgili dost ortamında tamamen bir şakadan ibaret cümlesinin dün akşamdan itibaren amacından saptırılarak bazı kesimlerce kullanıldığı görülmektedir" denilen. açıklamada, "Hem Genel Müdürümüzün hem de Bankamızın Türk futboluna ve takımlarımıza verdiği değer, duyduğu saygı tartışma konusu yapılamaz" ifadeleri yer aldı.