Zeljko Obradovic: Günün sonunda hep alt sınıf, fakir olan insanlar fatura ödüyor

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Yugoslavya altyapısından yetişen Başantrenörü Zeljko Obradovic, 'Elinizde bir fırsat olsa neyi değiştirmek isterdiniz?' sorusuna, 'Ekonomik açıdan hiç adalet yok. Bu yüzden varlıklı sınıfla fakir sınıf arasında çok büyük fark var... Problemler nerede başlıyor, kimden kaynaklanıyor. Bunu anlamak çok kolay. Kim provake ediyor. Günün sonunda hep alt sınıf, daha fakir olan insanlar fatura ödüyor' yanıtını verdi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp çalıştırıcısı Zeljko Obradovic, "Elinizde bir fırsat olsa neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusunu cevapladı. "Ekonomik açıdan hiç adalet yok. Bu yüzden varlıklı sınıfla fakir sınıf arasında çok büyük fark var. Her insan normal ve iyi bir hayatı hak ediyor. Kiminle konuşsanız bunda hemfikirdir ama insanlara yardım etme konusunda kimse reaksiyon göstermiyor" diyen Obradovic, "Dünyanın neresinde olursa olsun hayatta bir daha görmek istemeyeceğim tek şey savaş olurdu. Dünyada bir kara bir de güzel taraf vardır. Problemler nerede başlıyor, kimden kaynaklanıyor. Bunu anlamak çok kolay. Kim provake ediyor. Günün sonunda hep alt sınıf, daha fakir olan insanlar fatura ödüyor" ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Sporda sosyalizm izleri: Gomelsky Yılın Koçu Ödülü