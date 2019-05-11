Zamanın ruhu: Silahım olsa vururdum

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar'ı 'Silahım olsa vururdum samimi söylüyorum' sözleriyle hedef aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise maçın hakemi Serkan Çınar'ı "Silahım olsa vururdum samimi söylüyorum" sözleriyle hedef aldı.

Maçın "Galatasaray'a verildiği"ni öne süren Rizespor klüp başkanı Hasan Kartal, "Silahım olsa vururdum samimi söylüyorum, iyi ki yoktu, Allah göstermesin. Adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder" dedi.

Yayının devamında "yanlış anlaşıldığı"nı savunan Çaykur Rizespor Başkanı, "Yanımda silah olsaydı yapardım dedim, ki oraya silah zaten sokamayız. Yanlış anlaşılmasın" dedi.