Yeni TFF Başkanı'nın seçileceği tarih belli oldu

Yeni TFF Başkanı'nın seçileceği Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 1 Haziran 2019'da yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Yıldırım Demirören'in istifası sonrası yerine geçecek yeni isim, bu toplantıda belli olacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi.

"Alınan karara göre; TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak."