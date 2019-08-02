Yayıncı kuruluş krizinde yeni gelişme

Yayıncı kuruluş beIN Sports'la yaşanan anlaşma krizi sonrası Kulüpler Birliği Vakfı'nın konuya ilişkin yaptığı toplantı sona erdi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 'Liglerin ertelenmesi söz konusu değil. İnanıyorum ki, yolumuza beIN Sports ile devam edeceğiz' dedi. Kulüpler Birliği, toplantı sonrası yayıncı kuruluşla görüşme yetkisini TFF'ye devretti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı sona erdi.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Süper Lig'de yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.

Toplantıya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları katılırken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi.

Toplantı sonrası konuşan Nihat Özdemir, "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil. inanıyorum ki, yolumuza Bein Sports ile devam edeceğiz. En kısa sürede açıklama yapacağız. Ödemelerde de herhangi bir sorun görünmüyor. En kısa sürede kulüplerimize ödemelerini yapacağız" dedi.

Kulüpler Birliği, toplantı sonrası yayıncı kuruluşla görüşme yetkisini TFF'ye devretti.