Yayın krizi büyüyor: Süper Lig'in başlama tarihi ertelenebilir

Süper Lig'in başlama tarihine bir aydan kısa bir süre kala yayıncı kuruluş beIN Sports ile kulüpler arasındaki ödeme krizi büyüyor. Bu durumun çözülememesi durumunda lig başlangıcının ertelenebileceği öne sürülüyor.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüplerle yayıncı kuruluş arasındaki kriz büyüyor.

Yayıncı kuruluşun Süper Lig yayın hakları için döviz kurunu sabitleme isteği ve kulüplere ödenecek avansların gecikmesi sonrası kulüpler ihtar gönderme kararı almıştı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerde bulunan yayıncı kuruluş yetkilileri henüz anlaşma sağlayamazken ligin başlama tarihinin ertelenmesi gündeme geldi.

Eğer yayıncı ile TFF arasında anlaşma sağlanamazsa sözleşmenin feshi de tartışılmaya başlanacak. Bununla birlikte Süper Lig'in yayın haklarını almak isteyen diğer firmalar da işin içine dahil olabilecek ve yeni bir ihale sürecine girilecek.

beIN NE İSTİYOR?

beIN Group'un sahibi olduğu Digiturk, 21 Kasım 2016 günü sonuçlanan ihaleyle yıllık 500 milyon dolar (+KDV) karşılığı Süper Lig'in yayın haklarını 5 yıllığına almıştı. Sözleşme gereği, söz konusu tutarın 250 milyon doları Merkez Bankası'nın güncel kurundan ödeniyor, kalan 250 milyon dolarlık kısım ise ilk yıl için 3.26 TL'den sabitlenmişti. Bu kısmın sözleşmede belirlenen oranda her yıl artması söz konusuydu. Söz konusu sabitleme seviyesi ise geçen yıl yani ikinci yıl için 3.81 TL olmuş, bu yıl mayıs ayında da 4.51 TL'ye yükselmişti.

Yayıncı kuruluşun hem ilk 250 milyon dolarlık dilim hem de ikinci 250 milyon dolarlık dilim için dolar kurunu 3.80 TL'den sabitleme talebinde bulunduğu ifade ediliyor.