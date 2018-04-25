Yarıda kalan derbi için karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını açıkladı. Saat 13.30'da Riva'daki tesislerde başlayan toplantı sürdü.

Toplantının ardından basın mensuplarına alınan karar iletildi.

Buna göre derbi kaldığı yerden seyircisiz devam edecek. 57. dakikadan itibaren oynanacak. Maç kaldığı yerden 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Karşılaşma 0-0 devam ederken 57. dakikada kalmıştı.