Vodafone Park'ın maliyeti açıklandı

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın 407 milyon liraya mal olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın 407 milyon liraya mal olduğu bildirildi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından 27 Aralık 2017'de düzenlenen rapor uyarınca Vodafone Park'ın toplam maliyetinin 407 milyon 47 bin 190 lira olduğu bildirildi.

Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olarak 10 Nisan 2016'da hizmete giren stadın adı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Temmuz ayında Vodafone Arena'dan Vodafone Park'a dönüştürüldü.