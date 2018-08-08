Uşak Sportif: Altyapıdan beslenmeyen takımların sürekliliği olamaz

Uşak Sportif, 'altyapıdan beslenmeyen kulüplerin sürekliliğinin olamayacağı kanısındayız, finansal açıdan kulüpler kaosa sürükleniyor' açıklaması yaparak, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ndeki faaliyetlerini sonlandırdı.

Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne veda eden Uşak Sportif, 2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) katılmama ve A takımın faaliyetlerini 1. Lig seviyesinde sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Uşak Sportif, karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu seviyelerde mücadele etmek ciddi bir maddi kaynağa sahip olmayı gerektirmektedir. Ülkemizin bulunduğu şartlar da göz önüne alındığında altyapıdan beslenmeyen, oyuncu kadrosunu tamamen dışarıdan oluşturarak mücadele eden takımların sürekliliğinin olamayacağı kanısındayız. Aksi bir davranış sadece o seneyi kurtarmaya yönelik olacağı gibi finansal açıdan da kulüpleri kaosa sürüklemektedir. Nitekim ligimiz bunun örnekleriyle doludur." denildi.