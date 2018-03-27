UEFA'nın Galatasaray kararı sızdı

UEFA'nın finansal fair play görüşmeleri sonrasında Galatasaray hakkında vereceği kararın basına sızdığı ileri sürüldü.

UEFA ile 9 Mart'ta görüşen Galatasaray'ın mali sorunlar nedeniyle ceza alıp almayacağı merak konusuydu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası vermesini beklemediğini dile getirirken, karara ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Goal'ün iddiasına göre UEFA, Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası vermeyecek, tedbir kararı uygulayacak.

Haberde Fenerbahçe'nin UEFA'yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt ettiği ve UEFA'nın, katılım gelirlerine el koyduğu kaydedildi.