UEFA'dan yeni VAR kararı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren kullanma kararı aldığı Video Yardımcı Hakem (VAR) konusunda tarih değişikliğine gitti.
VAR'ın devreye sokulacağı tarihi öne çeken UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundan itibaren VAR'ı kullanacağını açıkladı. UEFA'nın kararlaştırdığı tarih değişikliğine gerekçe olarak önemli hakem hatalar gösterildi.
Avrupa’nın önde gelen liglerinde ve FIFA’nın Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda kullandığı VAR’ın önümüzdeki aydan itibaren Şampiyonlar Ligi’nde kullanılmaya başlanacağı belirtildi.
Bundesliga, La Liga ve Seri A’da kullanılan VAR’ı İngiltere Premier Ligi ekipleri de gelecek sezon kullanma karara almıştı.