Üç gün içinde bir boksör daha yaşamını yitirdi

Rus boksör Maksim Dadaşev'in ardından Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan da maç sırasında aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdi.

Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan, Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile berabere kaldığı maçta aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdi.

Santillan, 5 gün önce Arjantin'in San Nicolas kentinde yapılan süper hafif sıklet müsabakasında Abreu ile karşılaşmıştı.

Maçta aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen ve ameliyata alınan Santillan kurtarılamadı.

Rus boksör Maksim Dadaşev, maç sırasında aldığı darbeler sonucunda beyin kanaması geçirmiş ve tüm müdahalelere karşın iki gün önce yaşamını yitirmişti.