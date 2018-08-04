U21 ligleri son kez organize edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, U21 liglerini son defa organize etme kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu aldığı kararla U21 liglerinin 2018-2019 sezonunda son defa organize edilmesine karar verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan TFF, uzun yıllar değişik isimlerle ve statülerle düzenlenen U21 liglerinin Milli Takımlara ve Kulüp A Takımlarına arzu edilen katkıyı sağlayamadığını belirtti. Açıklamada “Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 21 yaş altı futbolcularının forma giyebildiği U21 Ligleri ile ilgili TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın raporunu değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, 2019-2020 futbol sezonundan itibaren bu ligin düzenlenmemesini kararlaştırdı. Kulüplerimizin altyapı direktörleri ve sorumlularıyla yapılan toplantılar sonucunda ise fikir birliğine varıldı” denildi.

