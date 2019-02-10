Türkiye Kış Dörtlü Şampiyonası’nın ardından: Ekonomik krizle birlikte katılım koşulları zorlaştı

Türkiye Kış Dörtlü Şampiyonası sonuçlandı. Türkiye Briç Federasyonu ulusal hakemlerinden Kamuran Türüsel soL’a yaptığı değerlendirmelerde ekonomik krizle birlikte şampiyonaya katılım sayılarının düştüğüne dikkat çekti, turnuvada yaşanan zorlukları anlattı.

Türkiye Kış Dörtlü Şampiyonası’nı ARMA takımı kazandı. Erdoğan Kaya, Tezcan Şen, Erdinç Erbil, Mert Bilgen ve Sedat Aluf’tan kurulu ARMA takımı final maçında İbrahim Aydın, Necdet Can, Zafer Bilgin, Abdullah Gülsün, Osman Gemici ve Ender Padır’dan kurulu Eskişehir Adalar Briç takımını çekişmeli bir maç sonunda yenerek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada üçüncülüğü Tevfik Sayılkan, Doğan Üzüm, Okay Gür, Gökhan Yılmaz, Ömer Kızılok ve Erdem Öztürk’ten kurulu SAYILKAN takımı kazandı.

Türkiye Briç Federasyonu ulusal hakemlerinden Kamuran Türüsel ile briç ve briç emekçilerinin sorunları üzerine konuştuk.

Brice nasıl başladınız?

Seksenli yılların başında üniversite çağlarındayken hobi olarak başladım. Turizm işi ile uğraşıyordum. İlk Körfez krizinden sonra turizm işini bırakmak zorunda kalınca, tesadüfi olarak bricin profesyonel mutfağına geçmek durumunda kaldım; 1989 yılında İstanbul'da açılmış İstanbul Briç Merkezi Kulübünün idareciliğini yapmaya başlarken, turnuva direktörlüğü yapmaya ve ders vermeye başladım. Türkiye Briç Federasyonu’nun kurulmasıyla birlikte hakemlik ve eğitmenlik kurslarına katılıp hakemlik ve eğitmenlik sertifikası kazandım. 25 yıldır eğitmenlik, 20 yıldır da hakemlik yapıyorum. Hakemlik sertifikam zaman içinde ulusal hakem statüsü kazandı.

Türkiye şampiyonasıyla ilgili biraz bilgi verir misiniz?

Türkiye Kış Dörtlü Takımlar Şampiyonası’na, Eylül-Ekim ayı sonlarında bölgelerinde, illerinde kurulan takımların yarışması sonucunda katılım kotalarına göre belli bir sayıda takım şampiyonaya katılma hakkı kazanıyor. İzmir'de buluşuyorlar ve Türkiye finallerini oynuyorlar.

Kendi bölgelerinden çıktıktan sonra Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmış takımların oynaması gereken yarışmaydı ama sonradan ekonomik koşullardan dolayı katılımın az olmasından Türkiye Briç Federasyonu diğer takımları da bu turnuvaya ekledi. Ekonomik kriz nedeniyle insanların kalkıp Adana'dan, Diyarbakır'dan ya da başka yerlerden gelip üç dört gün otel masrafı, yol masrafı gibi harcamalar yapması biraz zorlaştı. Şampiyonanın finalleri 186 takımla başladı, şampiyonaya katılmak üzere binin üzerinde oyuncu İzmir'e geldi.

Şampiyonaya katılan binlerce oyuncu ve seyirciden söz ediyoruz. Bu büyük organizasyonu gerçekleştirmek için kaç kişi çalıştı?

Burada personel olarak 12 hakemimiz, 10 da "kedi" diye tabir ettiğimiz (ingilizce bir terimin Türkçede kullanımı) bordların, masaların taşınmasında ve diğer emek gerektiren işlerin yapılmasında çalışan görevlilerimiz vardı.

2 adet ellerin hazırlanmasında çalışan duplikasyon işçimiz, 4 arkadaşımız da skor masalarında görevliydi. Bunun dışında, federasyonun kendi içerisindeki işte malzemeciler, federasyonda devlet memur olarak çalışanlar da vardı.

Bu sayılar şampiyona için yeterli mi?

186 takım için teknik olarak 12 hakem yeterli ama hakemlikte tecrübe de önemli, çok ideal miydi? Hayır değildi. Çok kötü müydü? Hayır o da değildi ama idare ettik.

Briç kulüplerinde çalışan emekçilerin yaşadığı sorunlara dair bir şeyler söylemek ister misiniz?

Kulüplerde çalışan servis işçileri, özellikle bu sektörde en çok eleman değişen sektörlerden bir tanesi, çok sabit olmuyor. Kendi kulübümüz için bunu söylemiyorum, ama çok sabit olmuyorlar.

Kendimde bir briç öğretmeniyim, biraz da briç işiyle ilgilenen insanların, briç öğretmenliği yapan, ya da işte turnuvalarda eğitmen olarak oynayan emekçilerin sorunlarından bahsedelim.

Eğitmenlerin yaşadığı sorunların yüzde 99’u maddi sorunlar, yetersiz gelir elde ediyorlar. Son 10 yıl içerisinde kulüplerde çalışan hakemler ve eğitmenler, hepsi lisanslı hakem ve lisanslı eğitmen şekline büründü.

Sigorta, iş güvencesi?

Benim bildiğim kadarıyla sigortasız çalıştırılan yok. Ben İstanbul'dayım İstanbul'da kulüplerde direktörlük vs yapan insanlar için konuşuyorum. Bazıları şöyle yapabilir. Geçici antlaşmayla yani kadrolu eleman gibi değil de ihtiyaç duyduğu zaman çağrılarak, geçici anlaşmalarla da, çalışanların isteğine bağlı bir şekilde.

İzmir Fuarı salonunda yarışma kısmı bitince yarı final için kulübe geçmenizin nedeni neydi?

Hava oldukça değişken, mekan çok güzel ama bugün hava çok soğuduğu için ısıtmada biraz sorun olabilir. Gerek yok zaten, kala kala 4 takım kaldı artık yeter. Yarı final, final ve üçüncülük, dördüncülük maçları oynanacak. Bir kulübün mekân olarak yeterli olacağını düşünüyoruz.

Yarı final ve final maçlarını güvenlik nedeniyle sadece internetten yayınladık çünkü seyircilerin tavırları oyuncuları ve sonucu etkileyebilir.

Brice ilgi duyan okurlarımız konuyla ilgili nereden bilgi alabilirler?

İlgilenenler, şampiyona ve briç ile ilgili ayrıntılar için: http://www.tbricfed.org.tr/ adresini ziyaret edebilirler.